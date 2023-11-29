Компания Team Group анонсировала новый внешний SSD-накопитель с названием T-Create CinemaPr P31. Это устройство предназначено для видеолюбителей и профессиональных видеографов и может вмещать до 4 ТБ данных

Тайваньская компания по производству хранилищ данных Team Group анонсировала новый внешний SSD-накопитель, предназначенный как для опытных любителей видеосъемки, так и для профессиональных видеографов. Устройство, получившее название T-Create CinemaPr P31, способно вмещать до 4 терабайт данных и может крепиться к каркасу для цифровых камер или iPhone Pro благодаря специальным отверстиям.

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Каркасы для камер (Camera Cage) используются для расширения функциональности камер, добавления дополнительных аксессуаров, таких как ручки и микрофоны. Подобные каркасы также существуют для смартфонов.

Чтобы установить SSD на каркас, устройство от Team Group оснащено рядом резьбовых отверстий. Имеется около десятка таких отверстий с стандартной резьбой 1/4 дюйма, расположенных по разным сторонам SSD, что предоставляет разнообразные варианты монтажа.

На фото показан пример установки на цифровую камеру и каркас для смартфона, в данном случае указывается iPhone 15 Pro (Max). Размеры SSD компактны, и он не будет сильно мешать при использовании. Однако его вес составляет 110 граммов, что для внешнего SSD не является самым легким вариантом. Дополнительные характеристики, включая точные размеры, пока не были представлены.

Полное название устройства - "T-CREATE CinemaPr P31 Portable External SSD", и ожидается, что оно появится на рынке не ранее первого квартала 2024 года. Кроме того, обещается до 4 терабайт памяти, быстрая передача данных через USB-C и экологический подход к упаковке.

Редакция запросила дополнительные данные о характеристиках интерфейса, скорости передачи данных, точных размерах и ориентировочной цене у производителя. Как только появятся подробности, статья будет обновлена.

Несмотря на отсутствие резьбовых отверстий для каркасов камер, у этого SSD обещает быть быстрым и иметь большой объем памяти.

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