NCR сообщило, что группа хакеров, связанная с Китаем, осуществляла кибератаки на NXP, производителя чипов из Нидерландов, в период с конца 2017 года до начала 2020 года

Новостное агентство Нидерландов, сообщило о крупной кибератаке на NXP, нидерландского производителя чипов, используемых в широком спектре техники, от смартфонов до электромобилей. Атака, осуществляемая группой хакеров под названиями "Chimera" и "G0114", длилась с конца 2017 года до начала 2020 года. Злоумышленники систематически получали доступ к почте и файлам сотрудников в поисках конструкций чипов и другой ценной информации NXP. Нарушение было выявлено только после обнаружения активности хакеров в другой сети, связанной с компрометированными системами NXP.

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Отчет безопасности, подготовленный компанией Fox-IT и впоследствии удаленный, указывает на использование хакерами облачных сервисов для экстракции украденных данных. Информация о взломе стала известна через несколько лет после его начала. NXP, занимающая второе место среди крупнейших производителей чипов в Европе, не сообщала о взломе своим клиентам или акционерам, за исключением небольшого упоминания в годовом отчете за 2019 год.

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Компания NXP подтвердила, что предпринимаются меры по выявлению и предотвращению подобных атак в будущем, но подчеркнула, что взлом не нанес серьезного ущерба их деятельности. Однако эксперты в области кибербезопасности выразили удивление по поводу того, что NXP не информировала о продолжительном вторжении своих клиентов.