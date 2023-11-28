Google, в сотрудничестве со стартапом Fervo, запустил инновационный геотермальный проект в Неваде для обеспечения своих данных центров чистой энергией.

Google объявил о запуске инновационного геотермального проекта в Неваде, который направлен на обеспечение данных центров компании экологически чистой энергией. Реализованный в партнерстве со стартапом Fervo, этот проект представляет собой новый подход к добыче геотермальной энергии с производительностью в 3.5 мегаватт, что способно обеспечить электроэнергией около 750 домов. Энергия от проекта будет поставляться в местную сеть, питающую данные центры Google вблизи Лас-Вегаса и Рено.

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Этот шаг является частью стратегии Google по переходу к использованию электроэнергии без выбросов углекислого газа к 2030 году. В рамках проекта, начатого в 2021 году, Fervo применило передовые технологии, включая горизонтальное бурение и закрытую водяную систему для нагрева воды горячими породами для производства пара. Это отличается от традиционных геотермальных установок, которые используют естественные жидкие ресурсы.

Кроме того, Fervo установило в скважинах волоконно-оптические кабели для мониторинга работы системы в реальном времени. Проект также получил поддержку от фирмы Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса и Министерства энергетики США.

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Google, стремясь к более устойчивому и надежному источнику энергии, видит в геотермальной энергии ключевую роль в будущем энергетическом миксе. В дополнение к этому проекту, компания также сотрудничает с некоммерческой организацией Project InnerSpace для разработки глобальных геотермальных ресурсов, хотя конкретные планы по расширению применения этой технологии пока не разглашаются.