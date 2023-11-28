Илон Маск достиг соглашения с израильским правительством о том, что интернет-сервис Starlink будет работать в секторе Газа только с разрешения Израиля

Илон Маск, в преддверии своего визита в Израиль, заключил соглашение с правительством страны, согласно которому интернет-сервис Starlink не будет работать в секторе Газа без разрешения израильских властей. Министр телекоммуникаций Израиля Шломо Кархи объявил, что "спутниковые устройства Starlink могут эксплуатироваться в Израиле, включая сектор Газа, только с разрешения израильского Министерства связи".

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Кархи поздравил Маска с достижением принципиального соглашения с Министерством связи, достигнутого под его руководством. Маск планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время своего визита в Израиль 27 ноября 2023 года.

Ранее предложение Маска о предоставлении услуги Starlink для гуманитарных целей в секторе Газа вызвало возмущение у израильского правительства. Это последовало после призыва американской политикессы Александрии Окасио-Кортес оказать помощь Газе, где произошел сбой в телекоммуникационной инфраструктуре. Маск быстро отреагировал, объявив о доступности Starlink для гуманитарных организаций в Газе.

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Кархи выразил опасения, что технологию Маска могут использовать для террористической деятельности. В ответ на это Маск пообещал включить Starlink в Газе исключительно для гуманитарных целей, предварительно согласовав условия с Израилем и США.