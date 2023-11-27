Китайский суперкомпьютер Oceanlight продемонстрировал впечатляющую производительность в новом тесте производительности HPL-MxP.

Китайский суперкомпьютер Oceanlight показал впечатляющую производительность в последнем тесте производительности HPL-MxP. Этот компьютер использует процессоры Shenwei SW26010-Pro и занял второе место в рейтинге HPL-MxP, уступив только американскому суперкомпьютеру Frontier, который также является лидером в списке Top-500 суперкомпьютеров.

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Что делает Oceanlight особенным, так это его высокая эффективность. Он достиг 85% максимальной теоретической производительности, используя 5,05 FP16-Exa-FLOPS. Это отличный результат, который был незначительно ниже запланированного уровня. Сравниваясь с Frontier, американским конкурентом, Oceanlight продемонстрировал более высокую эффективность, так как Frontier достиг лишь 74% производительности.

Заинтересовывает и то, что японский суперкомпьютер Fugaku, имеющий схожую архитектуру процессоров, смог достичь 93% эффективности, превосходя Oceanlight. Это достижение японских исследователей свидетельствует о том, что архитектурные особенности могут сильно повлиять на эффективность суперкомпьютеров.

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Важно отметить, что данные о производительности Oceanlight не были официально представлены, возможно, из-за временных ограничений. Однако это исследование подчеркивает трудности работы с Oceanlight из-за его специфической архитектуры, в которой мощные вычислительные ядра сочетаются с относительно медленной памятью. Несмотря на эти вызовы, Oceanlight продолжает быть одним из самых производительных суперкомпьютеров в мире и открывает новые перспективы для научных вычислений и исследований.