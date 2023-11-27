В Северной Калифорнии запущена солнечная ферма, которая использует утилизированные батареи электромобилей для хранения и передачи чистой энергии в сеть.

На небольшой солнечной ферме в Калифорнии начал функционировать уникальный проект. Здесь используются старые батареи из электромобилей для хранения и передачи чистой энергии в сеть. Это позволяет использовать солнечную и ветровую энергию тогда, когда она наиболее нужна, даже ночью, когда спрос на электроэнергию растет.

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Особенность этого проекта заключается в том, что батареи, которые здесь используются, ранее находились в электромобилях. Теперь они получили вторую жизнь как стационарные батареи для хранения энергии, прежде чем их утилизировать. Этот подход может сделать производство батарей более экологичным и снизить необходимость в добыче драгоценных минералов.

Обычно батареи электромобилей меняют, когда их емкость уменьшается на 70-80%, что уменьшает их дальность поездки. Однако почти все материалы в этих батареях можно переработать, и около 75% из них пригодны для использования в качестве стационарных батарей хранения энергии. Это помогает уменьшить влияние производства батарей на окружающую среду и сократить добычу природных ресурсов.

Использование бывших батарей электромобилей для хранения энергии будет продолжать расширяться, их общая мощность увеличится с 1,5 гигаватта в 2020 году до 30 гигаватт к 2025 году. Это может стать значимым источником хранения энергии для сети.

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Вторая жизнь батарей также финансово эффективнее, и производители электромобилей могут извлечь больше выгоды из них, чем от их утилизации. Этот метод переработки батарей также может помочь снизить стоимость самих электромобилей.