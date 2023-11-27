Компания Nvidia продемонстрировала впечатляющий рост доходов благодаря продажам графических процессоров для искусственного интеллекта

Компания Nvidia заслужила свою известность благодаря графическим картам GeForce для игровых ПК. Но сейчас бизнес серверных GPU Nvidia делает GeForce похожими на хобби-проект.

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Отчет о прибылях за третий квартал показывает рост доходов Nvidia на 206% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и на 34% по сравнению с уже очень успешным вторым кварталом. Из общего дохода компании в $18,12 миллиарда, $14,51 миллиарда пришлись на ее дивизион центров обработки данных, включающий ускорители искусственного интеллекта, такие как H200 Tensor Core GPU, а также другие облачные и серверные решения.

Хотя доходы GeForce составили гораздо меньшую сумму - $2,86 миллиарда, это всё равно является неплохим восстановлением по сравнению с третьим кварталом финансового года 2023 года, когда GeForce GPUs принесли всего $1,51 миллиарда и снизились на 51% по сравнению с финансовым годом 2022 года. Nvidia выпустила несколько новых главных GPU серии RTX 40 этого года, включая RTX 4060 стоимостью $299. И хотя эти более доступные GPU не являются поразительными обновлениями по сравнению с картами предыдущего поколения, данные Steam Hardware Survey показывают, что RTX 4060 и 4060 Ti быстро завоевывают рынок.

Около года назад общие доходы компании выглядели не настолько успешно - в третьем квартале финансового года 2023 года доход компании снизился на 17% по сравнению с предыдущим годом. В предыдущем квартале компания не смогла выполнить свои собственные прогнозы на $1,4 миллиарда из-за избытка GPU и обвала рынка криптовалют, который снизил продажи.

Спрос на ускорители искусственного интеллекта Nvidia, вероятно, не будет столь же волатилен, как спрос на ускорители для майнинга. Во-первых, крупные компании с большими суммами денег покупают все HGX GPU, которые Nvidia может произвести, и компании, такие как Microsoft и Amazon, продолжают делать значительные анонсы и инвестиции в области искусственного интеллекта. Кроме того, так же, как и в случае с графическими картами для ПК и рабочих станций, доминирование Nvidia может создавать больше доминирования, так как программные инструменты разрабатываются и оптимизируются для чипов Nvidia в первую очередь.

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Однако пример криптовалютного майнинга показателен. Если эта "пузырь" лопнет, или если конкурирующие продукты от AMD или Intel начнут оказывать влияние на продажи Nvidia, то компания может столкнуться с трудностями в ближайшие кварталы. Nvidia также испытывает трудности с продажами своих AI-чипов в Китае из-за ограничений на экспорт некоторых высокопроизводительных чипов из США.