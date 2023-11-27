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Компания Nvidia заслужила свою известность благодаря графическим картам GeForce для игровых ПК. Но сейчас бизнес серверных GPU Nvidia делает GeForce похожими на хобби-проект.
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Отчет о прибылях за третий квартал показывает рост доходов Nvidia на 206% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и на 34% по сравнению с уже очень успешным вторым кварталом. Из общего дохода компании в $18,12 миллиарда, $14,51 миллиарда пришлись на ее дивизион центров обработки данных, включающий ускорители искусственного интеллекта, такие как H200 Tensor Core GPU, а также другие облачные и серверные решения.
Хотя доходы GeForce составили гораздо меньшую сумму - $2,86 миллиарда, это всё равно является неплохим восстановлением по сравнению с третьим кварталом финансового года 2023 года, когда GeForce GPUs принесли всего $1,51 миллиарда и снизились на 51% по сравнению с финансовым годом 2022 года. Nvidia выпустила несколько новых главных GPU серии RTX 40 этого года, включая RTX 4060 стоимостью $299. И хотя эти более доступные GPU не являются поразительными обновлениями по сравнению с картами предыдущего поколения, данные Steam Hardware Survey показывают, что RTX 4060 и 4060 Ti быстро завоевывают рынок.
Около года назад общие доходы компании выглядели не настолько успешно - в третьем квартале финансового года 2023 года доход компании снизился на 17% по сравнению с предыдущим годом. В предыдущем квартале компания не смогла выполнить свои собственные прогнозы на $1,4 миллиарда из-за избытка GPU и обвала рынка криптовалют, который снизил продажи.
Спрос на ускорители искусственного интеллекта Nvidia, вероятно, не будет столь же волатилен, как спрос на ускорители для майнинга. Во-первых, крупные компании с большими суммами денег покупают все HGX GPU, которые Nvidia может произвести, и компании, такие как Microsoft и Amazon, продолжают делать значительные анонсы и инвестиции в области искусственного интеллекта. Кроме того, так же, как и в случае с графическими картами для ПК и рабочих станций, доминирование Nvidia может создавать больше доминирования, так как программные инструменты разрабатываются и оптимизируются для чипов Nvidia в первую очередь.
Однако пример криптовалютного майнинга показателен. Если эта "пузырь" лопнет, или если конкурирующие продукты от AMD или Intel начнут оказывать влияние на продажи Nvidia, то компания может столкнуться с трудностями в ближайшие кварталы. Nvidia также испытывает трудности с продажами своих AI-чипов в Китае из-за ограничений на экспорт некоторых высокопроизводительных чипов из США.