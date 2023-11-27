Инвестиции американских фондов в китайские стартапы достигли минимума за последние десять лет, поскольку такие факторы, как жесткие регулирования и напряженные отношения между США и Китаем, заставляют инвесторов искать возможности за пределами Китая

Американские капиталисты, долгое время игравшие ключевую роль в финансировании китайских стартапов, сталкиваются с новыми вызовами. Изменения в глобальном и местном контекстах, включая усиление напряженности между США и Китаем и ужесточение Пекином контроля над технологической индустрией, заставляют инвесторов искать возможности за пределами Китая.

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В последние годы, из-за кардинальных мер китайского правительства по регулированию технологического сектора и ограничений на иностранные IPO, американские фонды стали испытывать неуверенность в своих инвестициях. Кроме того, в августе президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американские инвестиции в ряд стратегически важных секторов в Китае, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления и полупроводники.

В результате в 2022 году объем инвестиций американских ВК в китайские компании упал с $45.4 миллиарда до $14.5 миллиарда, а количество сделок сократилось почти вдвое до 595. Даже такие известные инвесторы, как Sequoia Capital China (недавно переименованная в HongShan), значительно сократили свою активность, завершив всего 47 сделок в первые три квартала 2023 года по сравнению с 99 за аналогичный период в 2022 году.

В то же время китайские предприниматели, обучавшиеся или работавшие за границей, все чаще смотрят на мировой рынок, иногда даже игнорируя внутренний. Эти "морские черепахи", вернувшиеся из-за границы, начали осознавать новую реальность Китая, где стартапам стало значительно сложнее из-за ужесточения регулирования. Это привело к тому, что многие из них вновь уезжают за границу в поисках более предсказуемых возможностей в области ИИ на Западе.

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Таким образом, американские венчурные фонды, активно инвестировавшие в Китай, теперь переориентируются на международные возможности, следуя за китайскими предпринимателями, которые расширяют свою деятельность за пределами своей страны.