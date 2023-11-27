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Московский Мещанский райсуд приступил к рассмотрению громкого дела, связанного с фигурами из руководства платежной системы Chronopay. В центре внимания - основатель компании Павел Врублевский и его коллеги, включая Алексея Беляева, Матвея Ведяшкина и Надежду Акимову, обвиняемые в организации мошеннической схемы через веб-сайт king-donate.com на сумму в 500 миллионов рублей.
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Основанием для начала уголовного преследования стали многочисленные жалобы пользователей, утверждавших, что сайт king-donate.com предлагал им высокодоходные инвестиции и заработки в интернете, включая вложения в акции и криптовалюты, однако в итоге люди лишались своих средств.
В деле Chronopay ключевым моментом стало использование услуг «РФИ-банка» для процессинга платежей. Этот банк в конце 2019 года прекратил сотрудничество с рядом подозрительных сайтов, в том числе с king-donate.com, после того как поступили жалобы от международных платежных систем и были выявлены признаки мошенничества.
Расследование, проведенное Росфинмониторингом, показало наличие связей между Chronopay и другими компаниями, такими как «Вангуд», «Нантэк» и «Блэксис». Эти организации использовали общие ресурсы и персонал, что усилило подозрения в их причастности к незаконной деятельности. В ходе судебных слушаний было установлено, что общий ущерб, причиненный деятельностью обвиняемых, составил более 500 миллионов рублей.
Обвинения предъявлены по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, включая статьи о мошенничестве и неправомерном обороте средств.