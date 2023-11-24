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Mirakl
Россети развивают цифровую модель энергосети на 500 тысяч объектов
Россети запускают проект по созданию цифрового двойника электросети, охватывающего более 500 тысяч объектов

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Компания "Россети" объявила о начале масштабного проекта по созданию цифрового двойника электрической сети, охватывающего более 500 тысяч объектов. В рамках проекта, на который планируется потратить свыше 566 миллионов рублей, будет создана система информационного моделирования, позволяющая наглядно управлять энергообъектами различной мощности.

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Создание такого комплекса, ожидаемое в течение 26 месяцев, включает в себя как центральный аппарат "Россетей", так и более 900 филиалов компании и дочерних предприятий. Проект реализуется на базе платформы PC-20.ModelEditor, разработанной дочерним предприятием "Россетей".

Цифровое моделирование предполагает создание точных виртуальных копий подстанций среднего и высокого напряжения, что позволит компании оптимизировать работу системы, сокращая время на обслуживание и повышая коммерческую эффективность.

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Этот шаг входит в масштабную программу цифровизации "Россетей", начатую в 2019 году и направленную на модернизацию электросети. Проект также соответствует стратегии импортозамещения, в рамках которой "Россети" переводят свои системы на отечественное программное обеспечение, поддерживая технологическую независимость и безопасность страны.

#новости
Источник: cnews.ru
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