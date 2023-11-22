Samsung представил новый внешний SSD T5 Evo объемом 8 ТБ, который доступен в Китае по цене значительно ниже рекомендованной

Samsung вновь поднял планку в области внешних SSD, представив модель T5 Evo объемом 8 ТБ, которая становится прорывом в плане ёмкости для портативных SSD. Несмотря на предполагаемую высокую стоимость, в Китае эти устройства уже доступны по ценам, значительно ниже рекомендованных.

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На китайском рынке, в частности на сайте jd.com, 8-терабайтная модель T5 Evo была обнаружена по цене около $500 США, что на $150 ниже заявленной производителем рекомендованной розничной цены в $649 . Это делает новый SSD от Samsung более доступным для широкого круга пользователей.

Также интересно отметить, что цены в Китае на модели SSD T5 Evo с меньшим объемом памяти также существенно ниже рекомендованных цен в США. Например, 2-терабайтная версия предлагается по цене около $140 ($125 без НДС), а 4-терабайтная модель - около $250 ($221 без НДС).

Стоит отметить, что снижение цен на SSD уже наблюдается на мировом рынке, в том числе в рамках акций, таких как Черная Пятница. Например, модель Samsung 990 Pro объемом 4 ТБ, первоначально оцениваемая в $354.99, теперь доступна на Amazon всего за $249.99.

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Эти данные указывают на то, что Samsung и ее розничные партнеры могут предложить более низкие цены на модели SSD с меньшим объемом памяти, особенно учитывая, что более быстрые и высококлассные модели SSD, такие как Samsung SSD T7, уже доступны по более низким ценам.