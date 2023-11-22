Недавно обновление в области кибербезопасности выявило новые угрозы, связанные с малварями DarkGate и PikaBot.

После успешного вмешательства ФБР, которое привело к отключению программы QakBot в августе 2023 года, появились новые киберугрозы. Специалисты по кибербезопасности из компании Cofense зафиксировали возникновение новых вирусных кампаний, использующих те же методы, что и QakBot. Однако теперь они распространяют два новых типа вредоносного ПО: DarkGate и PikaBot.

В сентябре одна из кампаний начала распространять DarkGate. Эта кампания быстро превратилась в одну из самых опасных угроз в сфере кибербезопасности. Новое вредоносное ПО использует сложные методы, чтобы избегать обнаружения и анализа, и теперь также распространяет PikaBot.

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DarkGate и PikaBot используют знакомые методы QakBot, включая взлом электронной переписки и специально подготовленные ссылки, которые ограничивают доступ к вирусу. Эти вирусы распространяются похожим на QakBot образом.

По словам исследователей Cofense, некоторые преступники, ранее использовавшие QakBot, теперь перешли на DarkGate и PikaBot. Эти новые кампании представляют собой серьёзную угрозу из-за своих продвинутых методов и способностей вредоносного ПО.

DarkGate, активный с 2017 года, может красть данные, добывать криптовалюту и управлять зараженными системами удаленно. PikaBot, новое ПО, появившееся в 2023 году, служит для загрузки дополнительного вредоносного ПО и избегает обнаружения.

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Операция ФБР «Duck Hunt» помогла раскрыть и обезвредить инфраструктуру QakBot, изъяв более $8,6 миллионов в криптовалюте у киберпреступников.