В OpenAI произошли внутренние потрясения, связанные с увольнением и возможным возвращением генерального директора Сэма Альтмана

В последние дни в OpenAI, создателей популярного искусственного интеллекта ChatGPT, произошли неожиданные изменения в руководстве. В пятницу совет директоров компании решил снять с должности генерального директора Сэма Альтмана, что вызвало широкий резонанс среди инвесторов, партнеров и сотрудников. Альтман, известный своей работой в Y Combinator и ключевой фигурой в кругах стартапов Кремниевой долины, был заменен на временной основе Мирой Мурати, техническим директором OpenAI.

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Реакция на это решение была бурной. Сатя Наделла, генеральный директор Microsoft, крупного партнера OpenAI, выразил недовольство тем, как развернулись события. Некоторые ключевые венчурные инвесторы OpenAI, включая Khosla Ventures и сооснователя LinkedIn Рида Хоффмана, рассматривают возможность судебного иска против совета директоров. На фоне этих событий, основатель Khosla Ventures Винод Хосла выразил поддержку Альтману, независимо от его будущего пути.

Эти разногласия и давление инвесторов привели к тому, что совет директоров OpenAI начал обсуждать возвращение Альтмана на пост генерального директора. Сложности, связанные с управлением и тренировкой AI-систем OpenAI, требуют значительного капитала, а Microsoft, обещавшая инвестиции в размере $10 миллиардов, имеет значительное влияние на ситуацию.

Конфликт в совете директоров также привел к отставке Грега Брокмана, президента и сооснователя OpenAI, и уходу нескольких старших исследователей. Ситуация воспринимается как борьба за власть с неприемлемыми последствиями между двумя членами совета - генеральным директором Quora Адамом Д'Анжело и Ильей Суцкевером.

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Недавние отчеты The Verge и The Wall Street Journal указывают на то, что совет директоров, возможно, подумывает об отставке, что может открыть дорогу для возвращения Альтмана и Брокмана в компанию. Однако Альтман, по слухам, требует значительных управленческих изменений для своего возвращения.