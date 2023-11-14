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Калифорнийская мастерская NorthridgeFix продолжает сталкиваться с проблемой плавления разъемов на видеокартах Nvidia GeForce RTX 4090. Несмотря на то, что с момента запуска этой модели прошел уже год, количество дефектных устройств не уменьшается. Мастерская получает около 20-25 таких карт в неделю.
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Проблема заключается в специфическом разъеме 12VHPWR, который используется для подключения кабеля питания к видеокарте. Nvidia ранее сообщила о 50 случаях плавления этого разъема по всему миру, предполагая, что причиной может быть неправильное подключение кабеля пользователями. Однако, по словам NorthridgeFix, даже полностью вставленный кабель не исключает возможность плавления.
Различные модели карт, включая продукцию MSI, Asus и Zotac, страдают от этой же проблемы. В мастерской утверждают, что плавление разъемов - это не вина пользователей, а конструктивный недостаток самой карты.
В ответ на эти проблемы, группа PCI-SIG работает над новым разъемом 12V-2x6 PCIe 6.0, который, как ожидается, заменит проблемный 12VHPWR. Это дает надежду на решение проблемы в будущем. Nvidia пока не прокомментировала ситуацию.