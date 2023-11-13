Израиль заявил, что готов нарушить работу интернета в секторе Газа, сигнализируя о новой эпохе войн. За последние две недели на палестинской территории уже трижды отключались средства связи.

В Газе происходят массовые отключения интернета, которые стали новой реальностью конфликта между Израилем и ХАМАСом. После атаки ХАМАСа на Израиль в октябре, которая привела к большому числу жертв, Израиль предпринял ответные меры в Газе. Ответ Израиля привел к значительным потерям и разрушению инфраструктуры Газы, включая системы интернета и связи.

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27 октября Израиль, по сообщениям, полностью отключил интернет в регионе на 34 часа во время военных операций. После восстановления доступа к интернету, который сейчас составляет около 15% от нормы, Газа пережила еще два подобных отключения. Последнее из них продолжалось около 15 часов.

Эксперты и технологи, отслеживающие состояние интернета, не могут точно утверждать, что Израиль стоит за этими блокировками. Однако быстрое восстановление связи указывает на возможность преднамеренных отключений, а не случайного уничтожения инфраструктуры.

В Газе работают около дюжины интернет-провайдеров и мобильных операторов, сильно зависящих от израильской инфраструктуры. С началом войны офисы, кабели и вышки связи многих из них были уничтожены, и теперь они полностью отключены.

Израиль контролирует телекоммуникационные и интернет-связи, поступающие в Газу. По словам инженера-телекоммуникационщика из Газы, большинство основных интернет-провайдеров не работают, а сети мобильных операторов, которые все еще поддерживают 2G-связь, перегружены.

Интернет-блокировки оказывают огромное влияние на экономику страны и способность людей общаться, получать медицинскую помощь и доступ к важной информации. Обычно такие блокировки инициируются репрессивными правительствами, но их осуждают демократические страны, ООН и правозащитные группы.

После первого восстановления интернета в Газе в конце октября Белый дом заявил, что восстановление связи в Газе критически важно для работы сотрудников гуманитарных организаций, гражданских лиц и журналистов. Тем не менее, последствия двух последующих отключений интернета в Газе остаются неизвестными.

Для жителей Газы, вероятно, продолжатся полные отключения интернета. Некоторые находят пути для подключения, используя дорогие спутниковые телефоны или eSIM для доступа к сетям Израиля или Египта, проникающим в Газу. Однако эти методы обхода блокировки, хотя и жизненно важны, оказываются ненадежными на фоне продолжающегося конфликта.

Сетевой инженер из Газы рассказывает, что из-за нехватки электричества или топлива для генераторов, некоторые люди используют небольшие солнечные зарядные устройства для питания своих устройств. Он показал фотографию, на которой видно девять телефонов, подключенных к ряду розеток. Он описывает ситуацию как "очень плохую", указывая на нехватку электричества, чистой воды, продовольствия и медицинских принадлежностей. Его родственники покинули север в поисках безопасного убежища в южной Газе. "Мы ожидали смерти в любую секунду", - говорит он. "Мы просто надеемся остаться в живых".

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Эта ситуация в Газе подчеркивает глубокий человеческий и социальный ущерб, вызванный интернет-блокировками в условиях военного конфликта, подчеркивая не только технические, но и гуманитарные аспекты таких действий.