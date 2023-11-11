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Mirakl
Цифровой рубль набирает обороты: более 10 000 транзакций и глобальные перспективы в 2024
За три месяца пилотной программы цифрового рубля, участники проекта осуществили более 10 000 операций, заложив основу для будущего расширения и международных расчетов

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Цифровой рубль, флагманский проект Банка России в сфере цифровых валют, демонстрирует впечатляющие результаты. За первые три месяца после запуска пилотной программы участники проекта, в том числе 13 ведущих банков, успешно провели свыше 10 000 транзакций, что ставит новый этап в развитии цифровой экономики страны.

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С осени 2023 года проект активно внедрялся в финансовую систему, позволяя пользователям осуществлять разнообразные операции: от создания цифровых кошельков до переводов и оплат товаров и услуг. В начале 2024 года запланировано дальнейшее расширение круга участников, включая внедрение дополнительных 15 банков, что обещает расширить возможности и функционал цифрового рубля.

Одним из наиболее значимых направлений развития проекта в 2024 году является интеграция трансграничных платежей. Это позволит использовать цифровой рубль в международных финансовых операциях, что значительно упростит торговые и экономические взаимодействия с другими странами.

Развитие проекта также включает интеграцию новых технологических решений, таких как NFC (бесконтактная оплата) и динамические QR-коды, которые улучшат пользовательский опыт и расширят возможности использования цифровой валюты в повседневной жизни. Эти инновации позволят цифровому рублю стать неотъемлемой частью финансовой системы страны.

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Позитивные отзывы участников финансового рынка и активное участие банков подчеркивают успех проекта и его потенциал для дальнейшего развития. Цифровой рубль, как показывает практика, становится не только новой формой валюты, но и мощным инструментом для стимулирования цифровой экономики и финансовых инноваций.

#новости
Источник: comnews.ru
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