В России наблюдается дефицит квалифицированных IT-специалистов, приводящий к росту количества менее опытных и недостаточно квалифицированных работников в отрасли.

Ситуация на российском IT-рынке вызывает тревогу: высокий спрос на профессионалов привел к острому дефициту квалифицированных кадров. Глава "Тинькофф" Станислав Близнюк подчеркивает, что в условиях такого дефицита IT-специалисты, даже с ограниченными навыками, получают многочисленные предложения о работе, иногда существенно превышающие их квалификацию.

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Эта тенденция приводит не только к повышению зарплат, но и к снижению общего уровня профессионализма в отрасли. Компании вынуждены бороться за каждого способного специалиста, в то время как многие работники не чувствуют необходимости в профессиональном развитии, осознавая свою востребованность на рынке.

Близнюк указывает, что текущая ситуация может иметь долгосрочные последствия для IT-отрасли России. Недостаток квалифицированных кадров и растущее количество "второсортных" специалистов могут подорвать конкурентоспособность российских IT-компаний на мировом уровне.

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Это заставляет многих работодателей пересматривать свои подходы к найму и обучению персонала, а также усиливать внутренние программы развития и повышения квалификации своих сотрудников.