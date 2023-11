Генеральный директор Automattic Мэтт Малленвег рассказал о будущем Tumblr после реорганизации

В последнее время в сфере социальных медиа произошли значительные изменения, особенно касающиеся популярной блог-платформы Tumblr. Мэтт Малленвег, глава WordPress.com и владелец Tumblr, подтвердил, что происходит масштабная перестройка в компании. Это решение было принято в свете финансовых трудностей, с которыми столкнулся Tumblr, и направлено на оптимизацию работы команды.

Согласно информации от Аманды Силберлинг из TechCrunch, около 139 сотрудников Tumblr будут переведены на другие проекты внутри Automattic, материнской компании, которая также управляет WordPress.com, WP VIP, Day One, Pocket Casts, WooCommerce и другими сервисами. Данное решение отражает стремление Automattic эффективно распределять ресурсы и таланты своих сотрудников.

Малленвег обсудил будущее Tumblr во время сессии "Ask Me Anything" (AMA), проведенной в его личном блоге на Tumblr. Он отметил, что приобретение Tumblr за 3 миллиона долларов в 2019 году было выгодной сделкой, несмотря на то, что ранее Yahoo купила его за более чем миллиард долларов. Однако, несмотря на прибыльность сделки, Tumblr продолжал терять доходы, достигая 30 миллионов долларов в год, что потребовало немедленной реорганизации.

С 31 декабря 2023 года, как сообщил Малленвег, команда Tumblr, известная внутри компании как «Bumblr», будет иметь возможность выбрать работу над другими проектами Automattic. В опции входят такие направления, как WP.com, WooCommerce, Jetpack, Day One, Pocket Casts, WP VIP, .Org, Applied AI, Texts, самообслуживающая реклама (Blaze), Newspack, Pressable и Gravatar.

Это изменение, по словам Малленвега, не было внезапным — команда Tumblr уже более года знала о возможных изменениях и готовилась к ним. Он также подчеркнул, что это перераспределение ресурсов направлено на усиление других ключевых проектов компании, которые демонстрируют больший финансовый потенциал.

Этот шаг является частью стратегии Automattic по повышению эффективности и укреплению своих позиций на рынке цифровых технологий. В то же время, он открывает новые возможности для развития и карьерного роста для сотрудников Tumblr, которые теперь смогут применить свой опыт и навыки в других проектах Automattic.