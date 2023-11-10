Sony представила приложение Sony Pictures Core для PlayStation 4 и PlayStation 5, позволяющее покупать и арендовать фильмы.

Sony радует пользователей PlayStation 4 и PlayStation 5 новым приложением для потокового просмотра фильмов - Sony Pictures Core. Теперь пользователи могут не только покупать и арендовать фильмы, но и получить доступ к эксклюзивной библиотеке из более чем 100 фильмов Sony Pictures без рекламы. В эту библиотеку включены такие хиты, как "Looper", "Kingsglaive: Final Fantasy XV", "Elysium" и "Resident Evil Damnation", и она будет регулярно обновляться.

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Особенно приятно, что подписчики PlayStation Plus Premium и Deluxe получат доступ к этой библиотеке абсолютно бесплатно. Это отличная новость для фанатов PlayStation, которые теперь могут наслаждаться качественными фильмами без дополнительных затрат.

Компания также планирует расширить ассортимент игр на PlayStation и добавить аниме-контент от Crunchyroll в Sony Pictures Core. Все это делает PlayStation ещё более привлекательной платформой для развлечений.

Несмотря на увеличение стоимости годовой подписки PS Plus Premium с $120 до $160, Sony продолжает радовать своих пользователей новыми возможностями, делая PlayStation многофункциональной развлекательной платформой.

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Также стоит отметить, что на PlayStation отсутствует одна из ключевых особенностей приложения Bravia Core - технология Pure Stream, позволяющая потоково передавать видео с высоким битрейтом. Но, надеемся, что в будущем Sony добавит эту функцию и на PlayStation, чтобы обеспечить пользователей высококачественным видеопотоком.