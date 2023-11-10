Valve анонсировала новую модель Steam Deck с OLED-экраном, предлагая игрокам улучшенное качество изображения.

Valve внесла волнующие изменения в свою линейку портативных игровых ПК, представив новый Steam Deck с OLED-экраном. Это обновление, запланированное к выпуску 16 ноября, идет вразрез с предыдущими заявлениями компании о том, что новые модели не появятся в ближайшее время. Новинка предложит игрокам два варианта хранения: модель с 512 ГБ за $549.99 и более вместительный вариант с 1 ТБ за $649.99.

реклама

Основной акцент в новой модели Steam Deck сделан на улучшенном OLED-дисплее, который обеспечивает лучшее качество изображения по сравнению с предыдущими LCD-экранами. Размер дисплея увеличен до 7.4 дюймов, что на 0.4 дюйма больше, чем у предшественника. Кроме этого, новый Steam Deck оснащен поддержкой WiFi 6E и улучшенной батареей на 50 Вт⋅ч вместо 40 Вт⋅ч у предыдущей модели, что обещает увеличенное время автономной работы от 3 до 12 часов, в зависимости от интенсивности использования.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это обновление от Valve не только расширяет возможности Steam Deck, но и подчеркивает их стремление к инновациям в сфере мобильного гейминга, предлагая пользователям еще более высокое качество игрового процесса и улучшенные характеристики.