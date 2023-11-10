Apple внедрила новую функцию записи пространственного видео в iOS 17.2 beta 2, доступную только для пользователей iPhone 15 Pro и Pro Max.

Apple внедрила значительное нововведение в свою последнюю версию iOS 17.2 beta 2 для пользователей iPhone 15 Pro и Pro Max - возможность записи пространственного видео. Этот шаг является частью стратегии компании по интеграции с их будущим устройством дополненной реальности Vision Pro.

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С новым обновлением, владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max получают уникальную возможность записывать видео с улучшенной глубиной и детализацией. Записанное видео идеально подходит для просмотра на устройстве Apple Vision Pro. Процесс съемки требует горизонтальной ориентации устройства и стабильности, чтобы достичь максимальной эффективности. Видеофайлы записываются в качестве 1080p при скорости 30 кадров в секунду, при этом одна минута видео занимает около 130 МБ.

Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователи должны активировать новый переключатель в настройках своего устройства. В приложении "Камера" появляется новый значок, напоминающий очки виртуальной реальности, который активирует режим пространственной съемки. Этот режим автоматически отключается при съемке объектов на близком расстоянии, включая макрорежим.

Помимо этого, приложение "Камера" теперь предоставляет рекомендации по использованию горизонтального режима для оптимального просмотра на Vision Pro и отображает индикатор равновесия, чтобы помочь пользователю избежать нежелательного наклона устройства.

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Это обновление не только расширяет функциональные возможности iPhone 15 Pro и Pro Max, но и подчеркивает стремление Apple к инновациям в области взаимодействия с дополненной реальностью и создания высококачественного видеоконтента.