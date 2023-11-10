Unity Technologies сталкивается с серьезными финансовыми трудностями после неудачного изменения модели ценообразования

Unity, один из ведущих разработчиков игровых движков, столкнулся с серьёзными проблемами после введения спорной модели ценообразования. 13 сентября 2023 года компания объявила о переходе с фиксированной ежегодной оплаты на оплату за каждую установку игры, разработанной на их платформе. Это решение вызвало массовые протесты и бойкот со стороны сообщества разработчиков игр. Изначально предполагалось, что новая модель вступит в силу 1 января 2024 года.

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Эта смена модели вызвала резкую реакцию, включая угрозы некоторыми разработчиками прекратить использование движка Unity и переход на альтернативные платформы, такие как Unreal Engine от Epic Games. В результате Unity откатила ключевые элементы новой политики ценообразования, особенно в части, касающейся малых и независимых разработчиков. Компания объявила, что игры с доходом менее $1 миллиона в год не будут подлежать взиманию сборов.

В результате финансовых проблем и изменений в бизнес-модели, Unity Technologies заявила о вероятности увольнений и необходимости реорганизации компании. В третьем квартале 2023 года доход компании достиг $544 миллионов, увеличившись на 68,4% по сравнению с предыдущим годом.

Тем не менее, чистый убыток составил $125 миллионов, что на половину меньше прошлогоднего показателя. Эти результаты привели к падению стоимости акций Unity на 15% после публикации отчета. В планах компании - концентрация на развитии игрового движка и монетизационных инструментах, а также изучение новых направлений для роста, включая разработки в области ИИ.

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Таким образом, Unity сталкивается с серьезными вызовами, связанными с изменением бизнес-модели и реакцией сообщества разработчиков, что привело к необходимости реструктуризации и возможным увольнениям в компании.