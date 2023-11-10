Вблизи Нью-Дели на реке Ямуна образовался токсичный слой пены из сточных вод и промышленных отходов.

Вблизи Нью-Дели на реке Ямуна вновь появился токсичный слой пены. Этот белый налет, состоящий из сточных вод и промышленных отходов, образовался над Ямуной, притоком священной реки Ганга. Этот феномен сопровождается опасным загрязнением воздуха, вызывающим болезни у многих жителей Нью-Дели.

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Появление пены совпало с ростом загрязнения воздуха в Нью-Дели, что привело к закрытию некоторых школ и офисов из-за опасности для здоровья. В ряде других районов Индии также наблюдается появление похожей пены.

Река Ямуна долгие десятилетия страдает от сброса токсичных химических веществ и необработанных сточных вод. В некоторых участках она выглядит мутной и засоренной пластиковыми отходами. Особенно сильно река загрязнена в районах, прилегающих к Дели, где концентрация загрязнителей высока. Интересно, что всего 2% длины реки проходит через столицу, но Дели является источником около 76% всего загрязнения реки.

Несмотря на токсичность пены, некоторые местные жители продолжают использовать воду из Ямуны для купания и даже питья. Это связано с отсутствием альтернативных источников воды в некоторых деревнях. В ходе религиозных ритуалов в реке участвуют также индуистские священники и верующие, несмотря на опасность для здоровья.

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Ситуация с загрязнением воздуха также остается критической. Нью-Дели регулярно занимает первое место в мире по уровню загрязнения воздуха, что приводит к серьезным проблемам для здоровья жителей. Этот факт поднимает вопрос о необходимости принятия мер по улучшению экологии и заботе о здоровье горожан.