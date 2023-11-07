Крупные технологические компании столкнутся с ужесточением правил в отношении таргетированной политической рекламы в ЕС





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Европейский Союз установил новые правила для крупных технологических корпораций. Они должны ясно маркировать политическую рекламу на своих платформах и раскрывать информацию о спонсорах, суммах финансирования и выборах, на которые она направлена. Эти правила особенно актуальны перед важными голосованиями в ЕС в следующем году.

Новые правила политической рекламы, которые были утверждены странами ЕС и законодателями Европейского парламента в понедельник, будут обязывать социальные медийные платформы, такие как Google и Meta Platforms, придерживаться высоких стандартов прозрачности и ответственности. За нарушение новых правил ЕС предусмотрено взимание штрафов в размере до 6% годового оборота поставщика рекламы.

Новые правила запрещают организациям из третьих стран спонсировать политическую рекламу в ЕС за три месяца до выборов или референдумов. Также запрещена реклама, которая профилирует людей на основе их этнической принадлежности, религиозных убеждений или сексуальной ориентации.

"Новые правила усугубят возможности иностранных актеров распространять дезинформацию и вмешиваться в наши свободные и демократические процессы", - заявил член Европейского парламента Сандро Гози, который руководил процессом в Европейском парламенте. Соглашение было достигнуто после продолжительных обсуждений деталей проекта, предложенного прошлым годом Европейской комиссией.

Согласно новым правилам, все политические рекламные материалы, размещенные онлайн, будут храниться в специальной онлайн-библиотеке или репозитории, чтобы обеспечить прозрачность и доступность этой информации для широкой публики. "Мы также создали благоприятную среду для транснациональных избирательных кампаний в преддверии следующих выборов в Европарламент", - добавил Гози.

В июне предстоит проведение выборов в Европарламенте, и многие выражают беспокойство относительно дезинформации и иностранного вмешательства в период предвыборной кампании. Правила для всего блока начнут действовать через 18 месяцев после их вступления в силу, что ожидается в 2025 году.

До этого момента будут применяться меры, регулирующие недискриминационное предоставление кросс-бордерной политической рекламы, включая рекламу для европейских политических партий и политических групп, что будет уже действовать на выборах в Европарламент в 2024 году.

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