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Нетаньяху заявил, что ХАМАС не будет править Газой
Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа с целью устранения ХАМАСа, но сталкивается с проблемой поиска долгосрочной альтернативы для управления этой территорией

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Конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа продолжается уже второй месяц, и Израиль настаивает на военной операции с целью устранения ХАМАСа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна больше никогда не допустит ХАМАСу управлять Газой. Однако возникает вопрос: кто готов и способен заменить ХАМАС?

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Яаков Амидрор, бывший генерал и советник по национальной безопасности в Израиле, подчеркнул, что устранение ХАМАСа - сложная и длительная военная задача. Но еще сложнее найти замену, способную управлять сектором Газа. Израиль не желает долгосрочного присутствия в Газе и не намерен брать на себя ответственность за восстановление территории и обеспечение 2 миллионов палестинцев.

Возникает вопрос: кто готов взять на себя такую монументальную задачу? Палестинская автономия на Западном Берегу номинально возглавляет палестинцев, но ее влияние слабо и неэффективно. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на "обновленную" Палестинскую автономию как возможную альтернативу. Однако на данный момент это кажется маловероятным, и перспективы остаются неопределенными.

Соседний Египет не проявляет интереса к участию в управлении сектором Газа, опасаясь распространения хаоса на своей границе. Богатые арабские государства также не выразили готовность к непосредственному участию. Организация Объединенных Наций предоставляет основные услуги в секторе Газа, но не имеет возможности для полноценного управления.

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Таким образом, Израиль сталкивается не только с задачей устранения ХАМАСа, но и поиском долгосрочной устойчивой альтернативы. Этот вопрос остается открытым, и на данный момент нет четкого пути к его решению.

#новости
Источник: npr.org
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