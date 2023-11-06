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Mirakl
Китайская iSpace запустила и приземлила испытательную ракету
Китайская коммерческая ракетная компания успешно запустила и благополучно приземлила испытательный образец на пути к разработке многоразовой ракеты-носителя.

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https://spacenews.comКитайская ракетная компания iSpace сделала значительный шаг вперед в разработке многоразовых ракет-носителей, поднимаясь на вершину аэрокосмической индустрии. 2 ноября компания успешно запустила и благополучно приземлила испытательную ступень ракеты Hyperbola-2Y. Этот удачный полет отмечает важный этап в разработке многоразовой ракеты-носителя средней грузоподъемности, которая будет представлена в 2025 году.

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Ракета Hyperbola-2Y достигла высоты 178 метров за 51 секунду и благополучно приземлилась с использованием инновационной механизированной системы снижения. Этот успех ставит iSpace в числе ведущих компаний, стремящихся конкурировать с SpaceX и ее ракетой Falcon 9. В ходе полета проводились успешные испытания различных систем, включая силовые установки с изменяемой тягой и процессы восстановления.

Этот значительный успех поднимает Китай на мировой аэрокосмической арене и подталкивает его к следованию глобальным трендам в области многоразовых ракетных технологий. iSpace планирует начать полеты многоразовой ракеты Hyperbola-3 в 2025 году, что откроет новые перспективы для коммерческих исследований и космических миссий.

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Этот успех iSpace свидетельствует о стремлении Китая следовать передовым мировым технологиям в области космических исследований и внедрении многоразовых ракет-носителей. Это также подчеркивает роль Китая в глобальном космическом сообществе и его амбиции в достижении новых вершин в космических исследованиях.

#новости
Источник: spacenews.com
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