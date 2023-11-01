Украинские военные на купянском направлении начали использовать нестандартные боеприпасы кустарного производства для обстрела позиций ВС РФ

© Минобороны России / t.me/mod_russia

В условиях острой нехватки стандартных боеприпасов украинская армия нашла способ адаптироваться к текущей ситуации, используя нестандартные средства для ведения обстрелов. Бывший официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, подполковник в отставке Андрей Марочко, сообщил, что военнослужащие ВСУ на купянском направлении применяют самодельные боеприпасы.

реклама

Согласно полученной разведданным информации, в районе Серебрянского лесничества украинские бойцы начали использовать 82-мм минометные выстрелы, модифицированные с добавлением порохового заряда от гранатомета РПГ-7 для обстрела позиций Вооруженных сил Российской Федерации. Этот метод был известен и применялся еще с 2014 года, но в последнее время оставался вне употребления.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Марочко предполагает, что такие действия ВСУ являются следствием снарядного голода, который, в свою очередь, вызван уменьшением военной поддержки со стороны западных стран. Это вынуждает украинских военных экономить боеприпасы и прибегать к использованию альтернативных средств ведения боевых действий.