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Mirakl
ВСУ используют самодельные боеприпасы
Украинские военные на купянском направлении начали использовать нестандартные боеприпасы кустарного производства для обстрела позиций ВС РФ

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© Минобороны России / t.me/mod_russia

В условиях острой нехватки стандартных боеприпасов украинская армия нашла способ адаптироваться к текущей ситуации, используя нестандартные средства для ведения обстрелов. Бывший официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, подполковник в отставке Андрей Марочко, сообщил, что военнослужащие ВСУ на купянском направлении применяют самодельные боеприпасы.

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Согласно полученной разведданным информации, в районе Серебрянского лесничества украинские бойцы начали использовать 82-мм минометные выстрелы, модифицированные с добавлением порохового заряда от гранатомета РПГ-7 для обстрела позиций Вооруженных сил Российской Федерации. Этот метод был известен и применялся еще с 2014 года, но в последнее время оставался вне употребления.

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Марочко предполагает, что такие действия ВСУ являются следствием снарядного голода, который, в свою очередь, вызван уменьшением военной поддержки со стороны западных стран. Это вынуждает украинских военных экономить боеприпасы и прибегать к использованию альтернативных средств ведения боевых действий.

#новости
Источник: voennoedelo.com
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