Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Эксперт Романенко: Россия бьет фанерными беспилотниками по ВСУ в зоне СВО
Украинские эксперты предупреждают о новой угрозе в воздушном пространстве

реклама

© Wikimedia Commons / Edited

По информации украинского авиаэксперта Валерия Романенко, российские вооруженные силы обновили свой арсенал беспилотников, добавив в него новый тип летательных аппаратов. Эти дроны отличаются от привычных моделей своей простотой конструкции и невысокой стоимостью производства, но при этом обладают хорошей дальностью полета и способностью наносить удары по критической инфраструктуре Украины.

реклама

Как отмечает Романенко, особенность новых беспилотников заключается в их конструкции: фюзеляж вырезан из фанеры, а в качестве топливного бака используется пластиковая бутылка. Эти дроны могут использоваться как для непосредственного нанесения ударов, так и для дезориентации украинских систем ПВО, отвлекая их от других, более серьезных угроз.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман подчеркивает опасность, которую представляют собой эти беспилотники, называя их «опасной вещью». По его мнению, они создают дополнительную нагрузку на системы противовоздушной обороны и могут использоваться для атак на теплоэлектростанции в зимний период.

Вместе с тем, несмотря на упрощенную конструкцию новых дронов, российская армия также располагает широким спектром более традиционных и современных беспилотников. К ним относятся, например, барражирующие боеприпасы «Ланцет», беспилотники «Герань», разведывательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост», а также различные модели квадрокоптеров, вооруженных боеприпасами разного типа.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Российская армия получила новый тип беспилотников, отличающихся простотой конструкции и невысокой стоимостью производства, но при этом способных наносить удары по критической инфраструктуре Украины и создавать проблемы для систем ПВО страны. Эти беспилотники дополняют уже существующий арсенал летательных аппаратов, в распоряжении российских вооруженных сил.

#новости
Источник: voennoedelo.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
ВСУ используют самодельные боеприпасы
Российские десантники одним "Ланцетом" уничтожили сразу две польских САУ AHS Krab
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
25
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
8
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
6
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
14
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
1
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
3
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
1
Renault работает над созданием пикапа со спортивным и футуристичным дизайном
1
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
1
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
1
США создают «ЗРК-Франкенштейн» для Украины, объединяя советские и американские системы ПВО
+
Стабильное обновление One UI 6 официально выпущено для серии Galaxy S23 в Германии
+
F-16 ВВС США перехватил самолёт-нарушитель, пытавшийся пролететь рядом с резиденцией Байдена
+
Ожидается подорожание сотовой связи в РФ – вводится повышенный коэффициент 10-х на использования 4G
7
На китайском рынке появилось много мобильных RTX 3080 Ti, переделанных в настольные карты
1
80 лет танку ИС-2, ветерану Великой Отечественной Войны
+
Российские химики планируют создать отечественный аналог полупроводникового компаунда к 2025г
1
В Нью-Йорке открыли парилки, использующие тепло Asic-устройств
1
Эксперты советуют не переходить на Android 14 – Google игнорируют критическую ошибку в новой ОС
2

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
4
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
16
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
69
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
25
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
93
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
5
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
15
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
15

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
17:51
А по некоторым боеприпасами в 60 раз
За год Россия нарастила выпуск танков в семь раз – глава "Ростеха" Чемезов
Scud Dusty
17:49
Бздустах, помнишь такого говноблохера pavelshakh? Так этот многоликий выпердыш "апшеронский чай", "апшероский скакел", "гвоздь", "машиах", "neshesha" и т.д. - есть обиженный псих-одиночка Павлик Шах, ...
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Алексей Каверин
17:46
Нет такой страны, кастрюля
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
Алексей Лохмачев
17:45
Был 1 танк, сделали 7?
За год Россия нарастила выпуск танков в семь раз – глава "Ростеха" Чемезов
Зю
17:44
Да, ковид уже поражал азиатов в 3 раза активнее из-за особенности клеток лёгких. И это всего лишь совпадение, что первые случаи ковид-2 были зафиксированы летом 2019 в США...
Китай заявил о разработке другими странами генетического оружия
FelsheR-BAN100712
17:43
Ты совсем обнищал и забомжевал? Купи оэм или б/у, если даже в упаковке дорого!)
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
Апшеронский скакел
17:42
Много кто в этом году не хочет нести деньги нвидиа
AMD озвучила показатели доходности за 3 квартал 2023 года – зафиксирован 10-х рост чистой прибыли
pOdOnOg
17:41
Придумали себе халяву на ровном месте, а теперь когда кусок пытаются отобрать заёрничали шкуродёры.
МТС: За бесплатную раздачу интернета заплатят все пользователи через повышение тарифов
Scud Dusty
17:39
Какой смысл покупать нищенский мусор типа Дигмы и прочей китайской мурни в руссифицированной упаковке?
Краткий обзор накопителя Digma SATA III 512Gb Run S9 2.5"
Чaтo-Б0t
17:33
>украинское правительство и президент Владимир Зеленский должны сосредоточить свои усилия на удовлетворении потребностей армии... И что теперь прикажете, правительству Некроины вместе с самим Зелей с...
Экс генерал ВСУ выражает озабоченность по поводу приоритетов Зеленского и боевых потребностей армии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем