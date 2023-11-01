Украинские эксперты предупреждают о новой угрозе в воздушном пространстве

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По информации украинского авиаэксперта Валерия Романенко, российские вооруженные силы обновили свой арсенал беспилотников, добавив в него новый тип летательных аппаратов. Эти дроны отличаются от привычных моделей своей простотой конструкции и невысокой стоимостью производства, но при этом обладают хорошей дальностью полета и способностью наносить удары по критической инфраструктуре Украины.

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Как отмечает Романенко, особенность новых беспилотников заключается в их конструкции: фюзеляж вырезан из фанеры, а в качестве топливного бака используется пластиковая бутылка. Эти дроны могут использоваться как для непосредственного нанесения ударов, так и для дезориентации украинских систем ПВО, отвлекая их от других, более серьезных угроз.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман подчеркивает опасность, которую представляют собой эти беспилотники, называя их «опасной вещью». По его мнению, они создают дополнительную нагрузку на системы противовоздушной обороны и могут использоваться для атак на теплоэлектростанции в зимний период.

Вместе с тем, несмотря на упрощенную конструкцию новых дронов, российская армия также располагает широким спектром более традиционных и современных беспилотников. К ним относятся, например, барражирующие боеприпасы «Ланцет», беспилотники «Герань», разведывательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост», а также различные модели квадрокоптеров, вооруженных боеприпасами разного типа.

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Российская армия получила новый тип беспилотников, отличающихся простотой конструкции и невысокой стоимостью производства, но при этом способных наносить удары по критической инфраструктуре Украины и создавать проблемы для систем ПВО страны. Эти беспилотники дополняют уже существующий арсенал летательных аппаратов, в распоряжении российских вооруженных сил.