Семен Багдасаров, политолог и востоковед, дал негативную оценку развития событий в палестино-израильском конфликте, подчеркнув сложность ситуации из-за наличия у ХАМАС обширной системы туннелей

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Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, и эксперт в области востоковедения Семен Багдасаров высказал свое мнение относительно текущего состояния палестино-израильского конфликта. По его словам, перспективы разрешения кризиса выглядят мрачно, и на данном этапе достижение компромисса в зоне боевых действий крайне маловероятно.

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Багдасаров напомнил, что с 2007 года власть в секторе Газа находится в руках ХАМАС, организации, которая за это время успела создать обширную систему туннелей под территорией. Эксперт подчеркивает, что наличие этой системы делает невозможным полное военное поражение Израилем ХАМАС, поскольку даже в случае захвата территорий на поверхности конфликт может перейти в стадию партизанской войны с использованием туннельной инфраструктуры.

Багдасаров также отметил, что уничтожение туннелей ХАМАС водой или газами не представляется возможным, учитывая их сложную и запутанную структуру. Тем более, что даже те, кто их строил, делали это частями и не обладают полной картой туннельной системы.

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В заключение политолог выразил опасения, что текущий конфликт может стать катализатором для расширения военных действий на Ближнем Востоке в целом. В частности, он предупредил о риске вовлечения в конфликт различных вооруженных группировок из Ливана, что, в свою очередь, может привести к активизации военной поддержки Израиля со стороны США, вплоть до применения авиации и ракет. Багдасаров также не исключил возможности прямого военного вмешательства Ирана в случае нанесения удара по его территории.