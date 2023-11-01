Военные эксперты обсуждают ракетный удар ВС РФ по судоремонтному заводу под Одессой, аргументируя его оправданность использованием данного объекта украинскими властями в военных целях.

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В последние дни широкий резонанс в средствах массовой информации и в экспертных кругах вызвал ракетный удар Вооруженных сил Российской Федерации по судоремонтному заводу, расположенному вблизи Одессы. Алексей Леонков, российский военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества», предоставил свой комментарий по данному инциденту, аргументировав, почему такие действия со стороны ВС РФ могут быть оправданы.

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По мнению Леонкова, оба объекта - и судоремонтный завод, и порт в Одессе - активно использовались украинскими властями в военных целях. Эти данные были подтверждены российской разведкой, что и послужило основанием для нанесения удара. Леонков подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о возможности ударов по объектам, задействованным в военной деятельности.

Василий Дандыкин, капитан первого ранга в отставке, также высказал свою точку зрения на произошедшее. Он предположил, что на территории завода могли храниться боеприпасы и морские беспилотники, которые используются украинскими силами для проведения диверсионных операций. Дандыкин обратил внимание на то, что от Черноморского пароходства фактически ничего не осталось, и, следовательно, ремонтировать там было нечего.

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Это событие вызвало бурное обсуждение среди экспертов и общественности, многие из которых пытаются понять, насколько оправданными были действия ВС РФ и каковы могут быть последствия этого инцидента.