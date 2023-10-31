Профессор Марк Галеотти в своем материале для The Spectator выражает опасения по поводу возможных рисков от действий украинских спецслужб, поддерживаемых Западом

© A. Krivonosov

Профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти в своем аналитическом материале для британского издания The Spectator поднимает вопрос о сложностях, с которыми сталкиваются западные страны в поддержке Украины в ее конфликте с Россией. Он выражает обеспокоенность по поводу того, что действия украинских спецслужб могут вызвать жесткий ответ со стороны России.

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Галеотти указывает на то, что в стане союзников Украины на Западе существуют опасения относительно возможного перехода границ в тайных операциях украинских спецслужб. Специально обозначается беспокойство со стороны Соединенных Штатов Америки, где считают, что Россия может интерпретировать поддержку Западом украинской разведки как прямое использование западного вооружения против российской территории, что, в свою очередь, может спровоцировать ответные действия против стран Запада.

Помимо этого, Галеотти отмечает, что диверсионные акции украинских спецслужб не приводят к ослаблению морального духа российских военнослужащих, а, наоборот, мотивируют их к защите своей страны. Он также подчеркивает необходимость более тщательного контроля со стороны Запада за действиями украинских спецслужб, чтобы избежать возможных негативных последствий для США и стран НАТО.

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