Американский журнал Time раскрыл информацию о трудностях, с которыми сталкиваются Вооруженные Силы Украины при попытке взять под контроль населенный пункт Горловка.

© Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Американский журнал Time на прошлой неделе опубликовал статью, основанную на информации от источника внутри командования Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Согласно этой информации, в начале октября украинским военным была поставлена задача установить контроль над населенным пунктом Горловка. Однако из-за недостатка вооружения и личного состава командование ВСУ обратилось за разъяснениями к высшему руководству страны.

реклама

Военный источник в ВСУ выразил свою озабоченность относительно того, каким образом армии предстоит выполнять поставленные задачи без необходимых ресурсов. «Нам не хватает как людей, так и вооружения. Как мы должны действовать в таких условиях?» – риторически спрашивает он в беседе с журналистами.

Кроме того, журнал Time отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство ходом наступательной операции украинской армии и рассматривает возможность кадровых изменений в руководстве ВСУ, включая отстранение от должности генерала Валерия Залужного. По информации источников, планируется также пересмотр стратегии ведения боевых действий на зимний период.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эта новость подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы в текущем военном конфликте, а также возможные изменения в командовании и стратегии, направленные на улучшение ситуации.