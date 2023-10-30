Украина готовится к запуску "смарт-мобилизации" – новой стратегии комплектования армии, которая позволит призывникам самостоятельно выбирать военную специальность и подразделение.

© Mihir Melwani / Keystone Press Agency / Global Look Press

В ответ на нехватку личного состава в армии, украинское правительство разрабатывает новую стратегию мобилизации, которую министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров назвал "смарт-мобилизацией". Эта инициатива предполагает, что призывники смогут самостоятельно выбрать себе военную специальность и подразделение для службы.

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Министр уточнил, что первым этапом этой программы станет запуск пилотного проекта для операторов дронов. Призывники, желающие обучиться этой специальности, смогут подать заявку, пройти отбор и обучение, после чего их распределят по соответствующим подразделениям. "Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться", - отметил Федоров.

Ожидается, что проект "смарт-мобилизации" будет запущен в ближайшие один-два месяца. Примечательно, что украинцы смогут подавать заявки и проходить отбор вне зависимости от того, получили они повестку или нет. Это может стать ответом на требования демобилизации, которые звучали на митингах в Киеве и других городах Украины на прошлой неделе.

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Участники акций протеста выражали недовольство тем, что многие военнослужащие ВСУ находятся в зоне боевых действий с февраля 2022 года без возможности возвращения домой. "Смарт-мобилизация" может стать шагом к решению этой проблемы, предоставляя военнослужащим больше контроля над своей службой и карьерой.