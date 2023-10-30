Мохаммад Багери, глава генерального штаба Вооруженных сил Ирана, сообщил, что палестинское движение ХАМАС построило более 400 километров тоннелей в секторе Газа, через которые могут проезжать автомобили и мотоциклы.

© Dawoud Abo Alkas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мохаммад Багери, глава генерального штаба Вооруженных сил Ирана, поделился важной информацией относительно деятельности палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Согласно его данным, ХАМАС смог построить более 400 километров подземных тоннелей, которые имеют достаточную ширину для проезда автомобилей и мотоциклов.

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Багери отметил, что особенно интенсивное строительство тоннелей наблюдается в северной части Газы. Он уточнил, что один конец тоннелей располагается за заборами, предположительно, имея в виду границу сектора Газа, в то время как другой конец находится внутри самого сектора.

Глава генерального штаба Ирана подчеркнул, что устойчивость бойцов ХАМАС во многом объясняется их вниманием к вопросам пассивной обороны. Багери отметил, что ХАМАС уделял этому аспекту большое внимание на протяжении долгого времени, что позволило движению укрепить свои позиции в регионе.

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Касаясь вопроса мирного урегулирования между Израилем и Палестиной, Багери выразил мнение, что наиболее справедливым решением на текущий момент было бы проведение референдума по данному вопросу. Иран, по словам Багери, предложил этот вариант как возможное направление для достижения мира в регионе.