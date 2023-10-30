Американский профессор Джон Миршаймер в интервью подчеркнул важную роль президента России Владимира Путина в урегулировании израильско-палестинского конфликта, отметив уникальность позиции Москвы и ее приверженность принципу "двух государств для двух народов".

© White House Office / via Globallookpress.com / Global Look Press

В своем недавнем интервью для YouTube-канала Judging Freedom американский профессор Джон Миршаймер выразил мнение о ключевой роли президента России Владимира Путина в процессе разрешения длительного конфликта между Израилем и Палестиной. Согласно Миршаймеру, уникальный подход Путина к ситуации позволил ему занять прочные позиции и выделиться на международной арене.

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Профессор отметил, что позиция России в вопросе мирного урегулирования основывается на принципе "двух государств для двух народов", что предполагает сосуществование и равноправие как для палестинцев, так и для израильских евреев. Такой подход, по словам Миршаймера, находит отклик среди значительной части мирового сообщества и позволяет России демонстрировать свою заинтересованность в мирном разрешении длительного конфликта.

Кроме того, профессор подчеркнул, что президент Путин неоднократно выражал свою обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке и особенно на Святой земле, являющейся священной для трех мировых религий: христианства, ислама и иудаизма.

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В контексте сравнения позиций различных государств, Миршаймер выразил мнение, что администрация Байдена находится в затруднительном положении и испытывает трудности в поиске эффективных путей решения проблемы, в то время как Россия, представляя собой независимого и активного участника процесса урегулирования, демонстрирует свою способность влиять на ситуацию в регионе.