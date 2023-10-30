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Mirakl
Российские дроны демонстрируют эффективность против танков "Леопард" на фронте
Российские дроны успешно атакуют танки "Леопард" украинской армии, используя стратегию "стайных" атак.

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© Wikimedia Commons / Edited

В течение последней недели на передовой было зарегистрировано повреждение как минимум пяти танков Leopard 2 различных модификаций, принадлежащих украинским вооруженным силам. Отмечается, что все атаки были осуществлены с использованием недорогих квадрокоптеров, оснащенных кумулятивными боеприпасами.

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Инциденты привлекли внимание международных СМИ, в частности, издание Forbes опубликовало статью, в которой рассматривается тактика применения дронов. Авторы отмечают, что для уничтожения танков используется стратегия, предусматривающая применение целых "стай" беспилотников. Первый из них наносит повреждения технике и обездвиживает её, в то время как остальные добивают цель.

Источники сообщают, что наличие у России значительного количества беспилотников позволяет эффективно бороться с бронетехникой противника, даже не прибегая к помощи артиллерии. При этом отмечается, что даже дополнительные средства защиты, такие как плиты динамической защиты, не предоставляют должного уровня защиты танкам "Леопард". Операторы дронов используют маневры для того, чтобы поразить наиболее уязвимые участки танка - его верхнюю часть.

Помимо этого, источники утверждают, что украинская сторона сталкивается с рядом дополнительных угроз. В частности, если экипажу удается избежать атаки беспилотников, на их пути могут оказаться минные поля, а также противотанковые расчеты и ударные вертолеты противника.

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Аналитики подчеркивают, что украинской армии изначально было сложно рассчитывать на успешное преодоление российской обороны, которая показала свою высокую эффективность.

#новости
Источник: voennoedelo.com
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