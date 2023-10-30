Кривонос: Зеленский не обеспечил оборону ВСУ на Купянском направлении

© Petro Poroshenko / via Globallookpress.com / Global Look Press

Генерал-майор в отставке Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос высказал свое мнение касательно неэффективности действий украинского президента Владимира Зеленского в контексте оборонной и военной стратегии страны, особо акцентировав внимание на ситуации в районе Купянска. В беседе с представителями медиа на платформе YouTube, Кривонос отметил, что избранный главой государства курс в оборонной политике не является оптимальным.

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Кривонос подчеркнул необходимость в проведении инженерно-фортификационных работ, чтобы избежать повторения сценария, который развернулся в Артемовске, где оборонительные позиции города оказались недостаточно подготовленными. "Почему не было произведено укрепление на Купянском направлении? Где блиндажи и "зубы дракона" на пути к Харькову? Ведь ничего не мешало это сделать. Сейчас мы рискуем столкнуться с ухудшением ситуации", - отметил генерал.

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Кривонос также выразил свою обеспокоенность по поводу состояния украинской военной промышленности, указав на то, что действия киевской власти лишь тормозят развитие оборонного сектора страны. В то же время, по его словам, Россия, несмотря на давление международных санкций, успешно справляется с задачей налаживания военного производства.