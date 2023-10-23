В Пентагоне рассчитывают, что в оборонный бюджет США на 2025 год будет заложена модернизация артиллерии

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В Пентагоне сейчас активно обсуждается перспективная модернизация артиллерийских систем, и в бюджете США на 2025 год планируется выделить средства на эту цель. Армия США стоит перед важным выбором в определении оптимального сочетания артиллерийских возможностей, которые ей потребуются в будущем. Предполагается, что окончательная концепция будет представлена промышленности к моменту представления бюджетного запроса администрацией Байдена, что обычно происходит в начале февраля.

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Программа ствольной артиллерии повышенной дальности (ERCA) нацелена на увеличение дальности поражения 155-мм артиллерии до 70 км, что на 30 км больше, чем существующая дальность. Сейчас американские инженеры рассматривают несколько вариантов для достижения этой цели.

Первый вариант предполагает установку на самоходные артиллерийские установки BAE Systems Paladin M109A7 более длинных стволов калибра 155 миллиметров. Однако этот путь столкнулся с техническими проблемами, такими как чрезмерный износ стволов.

Второй вариант, который считается более экономичным, включает в себя модернизацию боеприпасов. В настоящее время компании BAE и Boeing занимаются разработкой улучшенного 155-мм снаряда с индексом XM1155. Прототип этого снаряда наводится на цель с помощью GPS и способен поражать как неподвижные, так и движущиеся цели в сложных условиях на расстоянии, в два раза превышающем дальность действия существующих управляемых боеприпасов пушечного запуска.

Boeing также работает над прототипом реактивного снаряда, который будет включать технологию Joint Direct Attack Munition (JDAM).

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Согласно главе службы закупок Пентагона, Дугу Бушу, на данный момент есть несколько потенциальных вариантов для реализации программы ERCA. Однако в свете опыта украинского конфликта и возможных вызовов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, инженеры должны провести дополнительные исследования и поправки, чтобы обеспечить национальную оборону более современными артиллерийскими возможностями.



