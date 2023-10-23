Министерство обороны Китая подтвердило перемещение шести боевых кораблей ВМС НОАК в Средиземное море, ближе к Израилю

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Министерство обороны Китая подтвердило, что шесть боевых кораблей Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) направляются в Средиземное море, приближаясь к Израилю. Эта новость вызвала широкий интерес, однако стоит отметить, что корабли 44-й оперативной группы ВМС НОАК уже находились в этом регионе, патрулировав воды Аденского залива рядом с Сомали.

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Эсминцы "Цзыбо" и "Урумчи", фрегаты "Цзинчжоу" и "Линьи", а также корабли комплексного снабжения "Цяньдаоху" и "Дунтинху" отправились из оманского порта Маската в Средиземное море. Основной миссией китайских ВМС в этом регионе является обеспечение защиты морских коммуникаций в случае большого конфликта.

Это перемещение кораблей вызывает интерес не только в контексте обороны, но и в свете геополитических событий. Китай, объединяя усилия с Россией, призывает к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и поддерживает создание независимого палестинского государства.

Стратегическое значение Средиземного моря привлекает и других мировых игроков. Например, российская Средиземноморская эскадра Военно-морского флота России также находится в этом регионе, ближе к Сирии. Совместные действия России и Китая могут усилить их позиции и демонстрировать единство.

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США возглавляют Западную коалицию, которая также укрепляет свою присутствие возле Израиля. Ситуация остается динамичной, и ожидается дополнительное усиление группировок в этом регионе.