В России разрешили устанавливать квадратные номера не только сзади автомобиля, но и спереди Если это предусмотрено конструкцией

Источник изображения: tinkoff.ru

С 18 октября 2023 года в России вступили в силу значительные изменения в ГОСТ 50577-2018, касающиеся установки регистрационных знаков на автомобилях. Ранее данный стандарт разрешал установку квадратных номеров только сзади автомобиля, но теперь владельцам авто разрешено устанавливать такие номера и спереди, при условии, что конструкция транспортного средства не позволяет установить стандартные прямоугольные знаки. Это изменение имеет большое значение для владельцев автомобилей с нестандартными бамперами и дизайном, который не соответствует традиционным размерам номерных знаков.

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Изменения в ГОСТе 50577-2018 были внесены после того, как газета "Коммерсант" привлекла внимание к этой проблеме. ГИБДД, в свою очередь, активно информирует региональные управления о новых стандартах, чтобы избежать недоразумений и неправомерных штрафов для водителей.

Согласно закону, нарушение правил установки нестандартных номеров, если конструкция автомобиля не предусматривает такую установку, влечет административную ответственность в соответствии со статьей 12.2 КоАП РФ, и водителям грозит штраф в размере 500 рублей.

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Эти изменения дают возможность владельцам автомобилей с уникальным дизайном и нестандартными бамперами установить квадратные номера спереди, если их конструкция транспортного средства не допускает установку стандартных прямоугольных знаков. Это шаг к большей гибкости и удобству для автолюбителей, учитывая разнообразие моделей и дизайнов автомобилей на рынке.