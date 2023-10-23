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Сегодня официальные представители Министерства обороны Тайваня объявили о начале широкомасштабных военных маневров, направленных на проверку боеспособности и оперативной готовности войск острова. Эти учения стали первыми за последние шесть лет и проводятся на фоне нарастающего напряжения в отношениях с материковым Китаем.
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В ходе маневров, получивших название "Чанцин-17", вооруженные силы Тайваня будут отрабатывать различные аспекты ведения боевых действий, в том числе управление войсками на уровне бригад. Маневры пройдут на западном побережье острова в уезде Цзяи и продлятся одну неделю.
К участию в маневрах привлекаются две бригады: 269-я мотопехотная бригада сухопутных войск и 99-я бригада морской пехоты. Обе бригады будут перемещены в район проведения учений, где и пройдут основные этапы маневров.
После завершения учений "Чанцин-17" планируется проведение отдельных маневров для Военно-воздушных сил Тайваня под кодовым названием "Тяньлун". В ходе этих учений авиация отработает ведение воздушных боев, а также уничтожение наземных и морских целей.
Проведение данных маневров является ответом Тайваня на усиливающееся давление со стороны Китая, который продолжает проводить ежедневные патрули вблизи границ острова и отрабатывать атаки на его территорию. Власти Тайваня заявляют о своей приверженности миру и стабильности в регионе, однако подчеркивают необходимость поддержания высокой степени готовности своих вооруженных сил к отражению возможных угроз.