Тайвань начал широкомасштабные военные учения "Чанцин-17", направленные на проверку готовности вооруженных сил острова

Источник фото: https://topwar.ru

Сегодня официальные представители Министерства обороны Тайваня объявили о начале широкомасштабных военных маневров, направленных на проверку боеспособности и оперативной готовности войск острова. Эти учения стали первыми за последние шесть лет и проводятся на фоне нарастающего напряжения в отношениях с материковым Китаем.

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В ходе маневров, получивших название "Чанцин-17", вооруженные силы Тайваня будут отрабатывать различные аспекты ведения боевых действий, в том числе управление войсками на уровне бригад. Маневры пройдут на западном побережье острова в уезде Цзяи и продлятся одну неделю.

К участию в маневрах привлекаются две бригады: 269-я мотопехотная бригада сухопутных войск и 99-я бригада морской пехоты. Обе бригады будут перемещены в район проведения учений, где и пройдут основные этапы маневров.

После завершения учений "Чанцин-17" планируется проведение отдельных маневров для Военно-воздушных сил Тайваня под кодовым названием "Тяньлун". В ходе этих учений авиация отработает ведение воздушных боев, а также уничтожение наземных и морских целей.

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Проведение данных маневров является ответом Тайваня на усиливающееся давление со стороны Китая, который продолжает проводить ежедневные патрули вблизи границ острова и отрабатывать атаки на его территорию. Власти Тайваня заявляют о своей приверженности миру и стабильности в регионе, однако подчеркивают необходимость поддержания высокой степени готовности своих вооруженных сил к отражению возможных угроз.