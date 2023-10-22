Российский военнослужащий назвал преимущества модификации «летающего танка» Т-80УЕ-1

Т-80УЕ-1 / Изображение Anna News



Командир танковой роты ВС РФ с позывным «Омега» поделился своими впечатлениями о российском танке Т-80УЕ-1 в интервью Anna News, выделяя его надежность и технические характеристики.

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Танк Т-80УЕ-1 – это модернизированный вариант легендарного советского танка Т-80, который сохраняет лучшие традиции своего предшественника и в то же время претерпел ряд улучшений. Основное преимущество этой боевой машины, по мнению командира, заключается в высокой степени безопасности для экипажа.

На башне танка установлена крупнокалиберная пулеметная установка, которая позволяет вести огонь, оставаясь под защитой брони. Это дает танкистам значительное преимущество в бою, увеличивая их выживаемость и эффективность. Также танк оборудован тепловизионным прицелом, что повышает точность стрельбы из его 122-мм пушки, даже в условиях плохой видимости.

Маневренность Т-80УЕ-1 тоже на высоте: благодаря турбинному двигателю мощностью 1250 л.с., танк способен разгоняться на шоссе до 75 км/ч и на грунтовых дорогах до 60 км/ч. Это делает его одним из самых быстрых танков в мире.

Т-80УЕ-1 также оснащен системой защиты от беспилотников, что особенно актуально в условиях современной войны. Эта система эффективно глушит сигналы дронов противника, обеспечивая дополнительную защиту для танка и его экипажа.

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Благодаря этим и многим другим характеристикам Т-80УЕ-1 заслуженно занимает свое место в рядах ВС РФ, подтверждая свою репутацию надежной и мощной боевой машины.