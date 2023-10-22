Для российской армии разработали новые высокоскоростные мишени-имитаторы крылатых ракет

Зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2» за работой. Изображение пресс-службы Министерства обороны России

Российские военные получат доступ к новым высокоскоростным имитаторам крылатых ракет, предназначенным для обучения и подготовки. В Казани были разработаны и представлены новые мишени-имитаторы крылатых ракет, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на разработчиков этого инновационного продукта из АО «Эникс».

Изделия, названные Е17, представляют собой эволюцию предыдущей модели, известной как Е95, также произведенной компанией «Эникс». Е17 способны имитировать крылатые ракеты различных систем, их двигатели работают на пульсирующих и турбореактивных принципах. Эти мишени-имитаторы предназначены для тренировки операторов комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и подготовки их к выполнению боевых задач.

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Наиболее важным аспектом новых мишеней Е17 является их способность имитировать низколетящие цели, представляя собой реалистичную опасность для ПВО. Они предназначены для тренировки в системах ПВО, таких как зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Бук» и «Панцирь». Мишени способны достигать впечатляющей скорости в 360 километров в час, что обеспечивает адекватное воссоздание условий боевых действий.

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После успешного прохождения государственных испытаний ожидается, что мишени Е17 начнут массовое производство уже в 2024 году. Эта новейшая разработка обеспечит российским военным эффективный инструмент для тренировки и подготовки в условиях, максимально приближенных к реальным боевым ситуациям.