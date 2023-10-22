Эксперт рассказал об опасной "игре", которую США устроили на Украине

В ходе последних событий на мировой арене стало известно, что Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) с кассетными боевыми частями. Этот шаг вызвал серьезные опасения среди экспертов в области мирной безопасности.

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Эксперт и член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов, Титус Пичи, поднял тревожный звонок относительно этого решения. Согласно Пичи, кассетные боевые части, присутствующие в этих ракетах, создают риск для мирного населения, поскольку они не предоставляют возможность точечного поражения целей. Это может увеличить вероятность случайных жертв среди гражданских лиц.

Однако наиболее беспокоящим аспектом является то, что кассетные боеприпасы, не взорвавшись при ударе, могут сохранять свою опасность на протяжении многих лет, представляя серьезную угрозу для окружающей среды и мирного населения. Пичи призывает США пересмотреть свой курс и присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам, а также активно работать над уничтожением своих запасов таких снарядов.

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Это решение вызвало волну обеспокоенности среди специалистов по международным отношениям и мирной безопасности, которые надеются на поиск дипломатических путей разрешения конфликта и уменьшения рисков для невинных граждан.