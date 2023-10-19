Смартфон Redmi Note 13 Pro+ компании Xiaomi успешно прошел тестирование по стандарту IPX9, подтвердив свою устойчивость к воздействию высоких температур и струй воды.

Смартфон компании Xiaomi, Redmi Note 13 Pro+, доказал свою надежность, успешно пройдя тестирование по стандарту IPX9. Этот результат гарантирует, что устройство отлично справляется с воздействием высоких температур и может выдерживать струи воды под высоким давлением.

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Тестирование проводилось в условиях, которые для многих устройств могут стать серьезным вызовом: температура 24,7°C, относительная влажность воздуха 57,0%, и давление в диапазоне от 86 до 106 кПа. Китайская лаборатория SAIPO и Пятый научно-исследовательский институт электроники Министерства промышленности и информационных технологий предоставили отчет о проведенных 10 октября испытаниях.

Сам процесс тестирования включал в себя использование четырех форсунок, установленных под разными углами. Вода могла иметь как комнатную температуру (около 25°C), так и значительно повышенную – до 85°C. Длительность теста составила 120 секунд, причем на каждую угловую позицию форсунок выделялось по 30 секунд.

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Отметим, что смартфон Redmi Note 13 Pro+ был представлен публике в прошлом месяце и впечатлил многих своими характеристиками. Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 7200-Ultra, 6,67-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, а также аккумулятором на 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 120 Вт.