США поставили Украине ракеты ATACMS с уменьшенной дальностью стрельбы, стремясь поддержать страну в ее конфликте, но при этом избежать дополнительной эскалации с Россией.

В недавнем развитии событий, Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты армейского тактического ракетного комплекса ATACMS, однако с урезанной дальностью стрельбы. Этот шаг рассматривается как стратегический ход, направленный на обеспечение поддержки Украины в ее продолжающемся конфликте, но при этом минимизация рисков эскалации напряженности с Россией.

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Ракеты ATACMS стали известными своим действием на дальние расстояния, но предоставленная Украине модификация имеет ограниченный радиус действия. Это решение иллюстрирует компромисс между желанием поддержать обороноспособность Украины и необходимостью сохранять мирное положение в регионе.

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Учитывая сложность отношений между Россией и Украиной, такой ход США подчеркивает попытку сохранить хрупкий баланс, поддерживая одну из сторон, но при этом не усугубляя ситуацию.