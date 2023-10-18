Европейский Союз рассматривает вопрос о передаче Украине бронетехники, конфискованной при операции в Ливии

Европейский Союз обдумывает идею передачи Украине бронетехники, конфискованной в рамках операции EUNAVFOR MED IRINI. Эта операция была направлена на пресечение поставок вооружения в Ливию, и в ее ходе было изъято около 150 единиц техники. Барт Гроотуис, представитель Европейского парламента от Нидерландов, обратился к Совету Европы с просьбой разъяснить статус захваченного оборудования и выяснить, рассматривалась ли возможность его передачи Киеву.

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Такое предложение было вдохновлено действиями США, которые направляют в Украину оружие, захваченное у Ирана. На этом фоне Евросоюз рассматривает возможность сделать аналогичный жест поддержки.

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Тем временем в социальных сетях появилась информация от немецкого журналиста Юлиана Репке о том, что американцы поставили Украине ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS), но в устаревшей версии и без ключевых деталей. Согласно источнику, ракеты оборудованы классической инерциальной системой наведения, но без интегрированного GPS. Это может быть связано с эффективностью российских средств радиоэлектронной борьбы.