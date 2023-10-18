Microsoft предупреждает пользователей Windows 11 о возможных рисках, связанных с удалением браузера Edge, и запускает специальную страницу для осведомления о возможных последствиях.

В свежем обновлении для Windows 11, Microsoft вводит предупреждения для пользователей, решивших удалить браузер Edge. По утверждениям компании, многие программы и виджеты операционной системы могут быть завязаны на Edge, и их удаление может привести к сбоям.

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С целью информирования пользователей, Microsoft запустила новую страницу в своей онлайн-справке. На этой странице подробно описаны возможные последствия от удаления браузера, включая проблемы с работой некоторых виджетов, таких как новостной, погодный и календарный.

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Несмотря на предупреждения, пользователи, которые уже удалили Edge, сообщают, что виджеты, связанные с интернет-подключением, продолжают работать корректно с другими браузерами. По факту, отсутствие Edge на компьютере лишь означает необходимость установки альтернативного браузера для доступа в интернет.