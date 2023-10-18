Алексей Мельников стал единоличным владельцем крупнейшего ИТ-холдинга России Fplus, приобретя 50% акций у своего партнера.

Крупнейший ИТ-холдинг России Fplus, ранее известный как «F+ tech-Марвел», теперь полностью принадлежит бизнесмену Алексею Мельникову. Он приобрел 50% акций компании у своего партнера Владимира Корнева, благодаря чему теперь является единственным владельцем и управляющим холдингом. Выручка Fplus за 2022 год составила впечатляющие 215,25 млрд рублей.

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Информационный портал CNews сообщает, что изменения в структуре владения компании были зафиксированы в ЕГРЮЛ 16 октября 2023 года. До этого, 22 сентября, Корнев передал пост гендиректора холдинга Мельникову. Отмечается, что Корнев был на этой должности с декабря 2021 года и имеет за плечами более 30 лет работы в «Марвел», в то время как Мельников присоединился к команде в 2016 году, имея опыт работы в Сбербанке с 2002 года.

В то время как представитель Fplus отказался комментировать переход активов и изменение в руководстве, а также детали сделки, стало известно, что Корнев не уходит полностью из бизнеса. У него остается 5% акций в ООО «МКТ», компании, которая работает под брендом «Марвел-Дистрибуция» и специализируется на поставках компьютерной техники и программного обеспечения.

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Fplus был признан крупнейшей ИТ-компанией России по версии аналитического агентства CNews Analytics.