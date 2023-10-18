Google представила новый режим Live View в своем приложении Карты для iOS, который предоставляет слепым и слабовидящим аудиовизуальную информацию о ближайших объектах в реальном времени.

Google анонсировала новую функцию в своем сервисе карт - режим Live View. Этот режим разработан специально для слепых и слабовидящих пользователей, чтобы обеспечить им подробную аудиовизуальную информацию о ближайших объектах в реальном времени.

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Через приложение Google Maps, режим Live View будет предоставлять детальную информацию о категориях, названиях окружающих объектов и точные данные о расстоянии до них. Это даст возможность людям с ограниченными возможностями зрения лучше ориентироваться в окружающем мире.

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На текущий момент функция доступна только для пользователей iOS. Ожидается, что версия для Android будет выпущена в ближайшем будущем. Чтобы активировать режим Live View, пользователи должны нажать на значок камеры в строке поиска приложения Google Карт и направить заднюю камеру своего устройства на интересующую область.